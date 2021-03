Ortsrat Hirzweiler : Fünf Grünflächen für Hirzweiler

Hirzweiler Um den Natur- und Artenschutz in öffentlichen Grünanlagen ging es auch hier.

Die Mitglieder des Ortsrates tagten in der Dorfwaldhalle und beschäftigten sich unter anderem mit dem Natur- und Artenschutz in öffentlichen Grünanlagen. Christiane Nagel vom Fachbereich Wirtschaft, Umwelt und Entwicklung der Gemeinde Illingen referierte gemeinsam mit David Johann über das Thema. Beide erläuterten das neue Pflegekonzept für innerörtliche Grünanlagen.

Für Hirzweiler sind für die Umsetzung des neuen Pflegekonzeptes die Standorte von Grünflächen im Bereich der Welschbachstraße/Hirzbachstraße (558 Quadratmeter), im Bereich der Hirzbachstraße/Raiffeisenstraße (48 Quadratmeter), in der Valentin-Fuchs-Straße (2197 Quadratmeter) und zwei Flächen am Ortsausgang im Bereich der Hirzbachstraße/Am Zimmerplatz (insgesamt 275 Quadratmeter) vorgesehen. Die Mitglieder des Ortsrates stimmten einstimmig für die Umsetzung des Pflegekonzeptes an den ausgewählten Standorten. Christiane Nagel regte an, dass das Gremium noch weitere Vorschläge von geeigneten Standorten melden soll.