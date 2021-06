Straßenbau : Ortsdurchfahrt Hüttigweiler ist gesperrt

Sanierung der Universität Regensburg ARCHIV - Ein Baustellenschild steht auf dem Gelände der Universität Regensburg (Oberpfalz), aufgenommen am 28.07.2008. Die Staatsregierung will in den kommenden zehn Jahren bis zu vier Milliarden Euro in die Sanierung der maroden bayerischen Hochschulen stecken. Davon soll allein ein Zehntel für die besonders renovierungsbedürftige Universität in Regensburg ausgegeben werden. Foto: Armin Weigel dpa/lby (zu dpa-KORR "Bröckelnder Beton ade - Regensburger Uni wird von Grund auf saniert" vom 18.08.2008) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: picture-alliance/ dpa/Armin Weigel