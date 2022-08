Kneippverein Illingen : Minitrampoline an Kneippverein Illingen übergeben

Minitrampoline an Kneippverein Illingen übergeben

Illingen Ende Juli hatte der Kneippverein Illingen zu einer offiziellen Übergabe der neuen Minitrampoline und Vorstellung der Übungsstunden und zum Mitschwingen und Mitspringen in die Turnhalle der Grundschule Illingen eingeladen.

Die Vorsitzende Carla Nalbach konnte viele Interessierte, Sponsoren und Vertreter der Gemeinde Illingen begrüßen, so von der Bank 1 Saar, die den Verein mit einem Crowdfunding-Projekt unterstützt hatte. Auf das erwirtschaftete Kapital wurden seitens der Bank noch 500 Euro draufgelegt, wie der Verein mitteilt.

Da Kneippverein und Volkshochschule in Kooperation das Projekt „Schwingen statt Springen“ anbieten wollen, sei man über die Zuwendung der „Illinger Stiftung für Bürger“ froh, die eine Anschaffung einiger Trampoline durch die VHS ermöglichte, teilt der Kneippverein weiter mit. Dank ging auch an die beiden Trainerinnen Gaby Wagner und Manuela Haag. Begeistert nahmen die Anwesenden das neue Angebot „Schwingen statt Springen“ an. Auch die Profis zeigten ihre Choreografien.