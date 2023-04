Obst- und Gartenbauverein Hüttigweiler Was die Gartenbauer so planen

Was die Vereinsarbeit betrifft, streben die Vorstandsmitglieder an, den Maschinenschoppen als sozialen Ankerplatz, so wie es von Alfons Vogtel angedacht war, auszubauen. So ist geplant, einmal im Monat von Mai bis Oktober ein Treffen „Schwätze und Sprooche“ anzubieten, um junge und ältere Menschen zusammenzuführen und ihnen Gelegenheit zu geben, sich auszutauschen. „Hierbei wäre die von Bürgermeister Armin König gegenüber Alfons Vogtel versprochene Bank unter der Berliner Eiche natürlich sehr hilfreich“, sagte Strauß, verbunden mit der Hoffnung, dass sie noch vor seiner Verabschiedung als Bürgermeister im kommenden Herbst geliefert werde.