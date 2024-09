Obst- und Gartenbauverein Hüttigweiler Hüttigweiler: Da stecken 350 Einsatzstunden drin

Mehr als 350 Einsatzstunden haben Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins in die Umgestaltung des Außengeländes an der Kelter investiert. Das stolze Ergebnis dieser Arbeit präsentierten sie jetzt der Öffentlichkeit bei einem Bürgerfest. Der Vorsitzende des Vereins, Martin Strauß, nannte Gründe für die Idee und Umsetzung dieses Projektes: „Weil in den letzten Jahren immer mehr Gaststätten als Treffpunkte im Ort geschlossen wurden, wollten wir einen neuen attraktiven Ort der Begegnung schaffen und unser Dorf verschönern.“