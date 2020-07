Squasch : Nun auch Saisonabbruch im Squash

Illingen/ROHRBACH/HOMBURG Abschlusswertung erfolgte mit Hilfe der durchschnittlichen Ligapunkte.

Auch die Squasher in der Region haben aufgrund der Corona-Pandemie lange Zeit in der Warteschleife gestanden. Mittlerweile steht auch in dieser Sportart fest, dass die Saison vorzeitig abgebrochen werden muss. Die Abschlusswertung erfolgte mit Hilfe der durchschnittlichen Ligapunkte. Dabei wurden die bisher erzielten Zähler durch die bislang absolvierten Partien dividiert. In der Regionalliga gab es für den Meister SFI Boasters Germersheim eine echte Punktlandung. Mit dem Quotienten von 2,21 wurde hauchdünn vor dem SC Rhein-Neckar (2,14), SRC Wiesental St. Ingbert (2,07) sowie den SF Idar-Oberstein (2,00) der Titelgewinn am Grünen Tisch perfekt gemacht. Auf den beiden weiteren Plätzen folgten mit jeweils 1,71 Punkten Black & White RC Worms II sowie der nächste Saarvertreter SRC Illtal. Hinter dem SC Saarlouis (1,13) gingen der SC Mainz (1,06), S&F St. Wendel (0,86) und Schängel SC Koblenz (0,21) durchs Ziel. In der kommenden Saison, deren Beginn aufgrund der Corona-Pandemie noch offen ist, werden die Karten wieder neu gemischt und dann hoffentlich auch sämtliche Entscheidungen bis zum Schluss im Court ausgespielt.