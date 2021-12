Nikolaus-Aktion : Nikolaus war mit einem Holzpferd unterwegs

Illingen „Nik’laus ist ein guter Mann, dem man nicht genug danken kann“, singen die Kinder gerne, wenn der Nikolaus sie mit Leckereien und anderen Kleinigkeiten beschenkt. In diesem Jahr müssten die Kinder eigentlich noch ganz speziell den Mitgliedern des Ortsrates unter der Regie von Ortsvorsteher Wolfgang Scholl und dem Reitverein Illingen ein Dankeslied singen.

Wenn diese sich nicht bis aufs Äußerste bemüht hätten, wären die Illinger Kinder in diesem Jahr nämlich leer ausgegangen und hätten den Nikolaus nicht zu Gesicht und kein Präsent bekommen. Wie im vergangenen Jahr sollte nämlich der Nikolaus am Nikolausabend durch festgelegte Straßen in Illingen hoch zu Ross reiten, während die Mitglieder des Ortsrates Präsente an die Kinder verteilen und das Technische Hilfswerk für entsprechende Absperrungen sorgen sollte (wir berichteten).