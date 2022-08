Drei Männer festgenommen : Nach Randale in Neunkirchen folgt Attacke auf Polizei – Acht Beamte werden verletzt (mit Bildergalerie)

Foto: Brandon Lee Posse 4 Bilder Neunkirchen: Drei Männer attackieren Polizei

Neunkirchen Mehrere junge Männer haben in Neunkirchen am frühen Sonntagmorgen einen massiven Polizeieinsatz provoziert. Die ersten Ermittler am Tatort riefen Verstärkung. Dann bekamen sie die ganze Wut der mutmaßlichen Täter zu spüren.