Feuerwehr Illingen : Ein neues Feuerwehrauto statt zwei alten

Illingen In Uchtelfangen wurde mit dem Gerätewagen Logistik 2 ein neues Feuerwehrfahrzeug in Dienst gestellt.

Um ihre vielfältigen Aufgaben zu erfüllen, benötigen die Feuerwehren immer mehr Ausrüstungsgegenstände und Geräte, die nicht in den herkömmlichen Lösch- und Sonderfahrzeugen untergebracht werden können. Mit dem Gerätewagen Logistik 2 steht nun ein Fahrzeug zur Verfügung, das zum einen über ein sehr großes Volumen im Laderaum verfügt, zum anderen zwei Geräteräume für feuerwehrtechnische Beladung bietet, schreibt Thomas Keller für die Feuerwehr. Über eine Ladebordwand kann das Fahrzeug schnell be- und entladen werden.

Das Fahrzeug kann somit in Abhängigkeit der Einsatzart beladen werden. So kann zum Beispiel das Fahrzeug als Schlauchwagen zum Einsatz kommen. Hier stehen dann eine Tragkraftspritze sowie 1000 Meter B-Schläuche zur Verfügung. Je nach Einsatzstichwort können weitere Rollcontainer be- oder entladen werden. Zum Gerätewagen wurden auch fünf neue Rollcontainer beschafft. Dazu gehören ein Rollcontainer „Sonderlöschmittel“ mit unter anderem einem Schaum-/Wasserwerfer; ein Container „Unwetter“ mit diversen Pumpen, Stromerzeuger und Permanentsauger; ein Rollcontainer „Rüst“ mit Lkw-Rettungsplatform, Mehrzweckseilzug, zwei hydraulischen Büffelwinden sowie verschiedenen Rüsthölzern; ein Rollcontainer „Absturzsicherung“ mit den dazugehörigen Gerätesätzen für Absturzsicherung, Auf-/Abseilgerät und eine Schleifkorbtrage; ein Rollcontainer „Beleuchtung“ mit verschiedenen Stativen, Leuchtmitteln und eigenem Stromaggregat. Zur Beladung kommen die bereits im Löschbezirk befindlichen Rollcontainer samt Ausrüstung dazu.