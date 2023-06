Neuer Wertstoffhof in Illingen Neuer Wertstoffhof in Illingen eröffnet

Der Entsorgungsverband Saar (EVS) betreibt flächendeckend im Saarland Wertstoffhöfe. Kostenlos beziehungsweise für wenig Geld können jedwede Abfälle entsorgt und einer Weiterverwertung zugeführt werden. Jetzt wurde zwischen der Autobahn und der Landstraße 266 am Umspannwerk in Illingen-Uchtelfangen die 19. Anlage in Betrieb genommen. „Wer jetzt noch Müll in den Wald schmeißt, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen“, lässt sich ein Mitarbeiter des neuen Wertstoffhofes zitieren.