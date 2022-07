Illingen : Neuer Defibrillator an der Kirche in Illingen

Neuer Defibrillator an der Kirche in Illingen

Illingen Die Illinger Stiftung für Bürger und ihre Partner sind auf dem Weg, Automatische Externe Defibrillatoren (AEDs) überall da zu platzieren, wo sie im Ernstfall gebraucht werden.

Die Pfarreiengemeinschaft Illingen St. Stephanus ist nach der Installation eines Gerätes an der Bergkapelle nun mit einem weiteren AED am Treppenaufgang zur Pfarrkirche mit dabei, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Zu finden ist das grellgrüne Gerät künftig gleich neben dem Aufgang zur Treppe am alten Gebäude des Kindergartens in der Kirchenstraße 8.