Name für neue Straße in Illingen : Neue Straße heißt Zur Brauturmterrasse

Derzeit entsteht eine neue Straße zur Brauturmgalerie in Illingen. Sie hat jetzt einen Namen: Zur Brauturmterrasse. Foto: Andreas Engel

Illingen Ortsrat von Illingen hat sich für den Namen entschieden. Es gab 40 Vorschläge von Bürgerinnen und Bürgern für Entlastungsweg.

Von Maria Boewen-Dörr

. Für die Entlastungs- und Umgehungsstraße, die von der Brauturmgalerie in die Poststraße führt, wurde nach einer Ausschreibung, an der sich die Bürger beteiligen konnten, ein Name gefunden. Eine Arbeitsgemeinschaft (AG), der Gabriele Kiehn (CDU), Gerhard Groß (Die Linke), Dieter Mohr (SPD) und Ortsvorsteher Wolfgang Scholl angehörten, stellten den Ortsratsmitgliedern die von der AG favorisierten Straßennamen „Zum Brauturm“, „Zur Brauturmgalerie“ und „Zur Brauturmterrasse“ vor. Durch die Mitglieder des Ortsrates wurde nach zwei Abstimmungen der Straßenname „Zur Brauturmterrasse“ festgelegt. Da dies ein Namensvorschlag der AG war, verzichtete die Gruppe auf das Preisgeld. Ursprünglich waren 100 Euro ausgelobt, die als Illtaler an den Erstplatzierten überreicht werden sollten. Das Preisgeld wurde jetzt auf 140 Euro aufgestockt, so dass die Zweit- und Drittplatzierten Preisgelder erhalten. Drei Personen, welche den Vorschlag „Zum Brauturm“ eingereicht hatten, erhalten je 30 Euro in Form eines Illtalers und der Teilnehmer des Wettbewerbs, welcher den Straßennamen „Zur Brauturmgalerie“ vorgeschlagen hatte, bekommt 50 Euro in Form eines Illtalers. Die Prämierung findet am Dienstag, 29. Juni, in der Illipse statt.

Aus den Bevölkerungsreihen wurden insgesamt 40 Vorschläge unterbreitet, unter anderem Straßennamen wie Adolf-Israel-Kahn-Straße oder Schneidergasse, Anton-Schneider-Straße oder Hoppelallee. Die AG hatte beschlossen, keinen Straßennamen zu nehmen, der sich mit der Vergangenheit der Ortsgeschichte befasst.

Die CDU-Fraktion unterbreitete in der jüngsten Sitzung den Vorschlag, eine Resolution zur Verringerung des Fluglärms über Illingen zu verabschieden. Das Gremium erteilte eine mehrheitliche Zustimmung (elf Ja-Stimmen, zwei Enthaltungen). Torsten Jochem (CDU) soll einen entsprechenden Entwurf verfassen, über den in der nächsten Ortsratssitzung abgestimmt werden soll. Die Mitglieder des Ortsrates beschäftigten sich mit einem Anliegen der Freunde der Bergkapelle, die in einem Schreiben auf eine akute Gefahrenstelle im Bereich der Bergkapelle wegen überhöhter Geschwindigkeit hinweisen. Weiter bemängelt die Gruppe, dass Hundekot ein Problem darstelle.

Es wurde angefragt, ob es nicht möglich sei, Hundetoiletten seitens der Gemeinde zu installieren. Die Mitglieder des Ortsrates fassten den einstimmigen Beschluss, dass die Smilytafel über einen Zeitraum von vier Wochen in der Kapellenstraße aufgehängt wird. „Das Smiley-Tafel-System hat sich bewährt, die Verkehrsteilnehmer fahren im Bereich der Tafeln deutlich langsamer“, sagte Scholl.

Gleichzeitig sprach sich das Gremium für eine bessere Kennzeichnung der Verkehrswege aus und setzt sich für eine Quermarkierung und für Piktogramme auf der Straße mit dem Hinweis auf die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 30 ein. Was die Mülleimer betrifft, stellte Scholl wie schon in den vorhergehenden Sitzungen heraus, dass sich die Mülleimer im Bereich der Burganlage sowohl für Restmüll als auch für die Entsorgung von Hundekot bewährt hätten. Zwei solcher Mülleimer sollten seiner Meinung nach auch an der Bergkapelle aufgestellt werden.

So sieht der Mülleimer aus, von dem zwei im Bereich der Bergkapelle installiert werden sollen. Foto: Maria Boewen-Dörr