Ringer-Landesmeisterschaften der Jugend im griechisch-römischen Stil Nachwuchs aus Hüttigweiler brilliert

In der kleinen Eisenberghalle in Hassel herrschte am vergangenen Sonntag dichtes Gedränge. Bei den Landesmeisterschaften des saarländischen Ringer-Nachwuchses von der U 8 bis zur U 17 im griechisch-römischen Stil kamen unter der Teilnahme von elf Vereinen an beiden Tagen 227 Meldungen zusammen. „Es geht nun langsam dem Ende entgegen. Wir haben noch rund 50 Kämpfe“, berichtet Roman Skidanov, der Vorsitzende des ausrichtenden KSV St. Ingbert, am frühen Nachmittag, während sich nebenan auf den drei Ringer-Matten die Kämpfer der U 10, U 14 und U 17 um Titel duellieren: „Gestern waren es etwa 170, heute werden es nach Abschluss rund 240 Kämpfe gewesen sein.“