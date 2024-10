Musical Artus in Illingen Die Legende von Artus und Excalibur

Um die Machtübernahme Loths zu verhindern und den rechtmäßigen Thronerben zu offenbaren, verzaubert der Magier Merlin das Schwert Excalibur. Er rammt es in einen Felsbrocken und verkündet, dass nur der wahre König das Schwert aus dem Felsen ziehen kann. Viele versuchen es, alle scheitern. Schließlich kommen der Bauer Ector, sein Sohn Artus und dessen bester Freund Lancelot zu dem sagenumwobenen Ort. Der junge Artus zweifelt an der Prophezeiung Merlins. Doch als ein Kampf mit dem Sohn Loths, Sir Gareth, entbrennt und Artus sich verteidigen muss, greift er reflexartig nach Excalibur und zieht es aus dem Felsen. Anschließend vertreibt er Sir Gareth und seine Kämpfer. Für alle ist das der Beweis, dass Artus der rechtmäßige König ist. Er allerdings hadert mit seinem Schicksal. Mut macht ihm die schöne Guinevere, in die er sich verliebt. Dann taucht Morgana, die verstoßene Tochter auf und will Rache und selbst Herrscherin werden. Sie ist fest entschlossen, notfalls auch fragwürdige Bündnisse zu schmieden und schwarze Magie einzusetzen. Artus‘ Beziehung zu Guinevere und seinem treuesten Begleiter werden auf eine harte Probe gestellt. Auch Merlin, der weise Ratgeber von Artus, scheint vom rechten Weg abzukommen. Zu guter Letzt gelingt es Artus seine Bestimmung zu erfüllen, und er kann Guinevere wieder für sich gewinnen, seinen Freund Lancelot hat er allerdings im Kampf verloren.