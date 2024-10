Illingen „Unser größter Sieg wird der Frieden sein“

Die Musicaldarsteller ernteten am Ende von zwei Vorstellungen frenetischen Applaus, nachdem sie als talentierte Sänger und durch ausdrucksstarke Inszenierungen die Legende von „Artus Excalibur – Das Excalibur“ wieder hatten aufleben lassen. Alle Konzertgäste erhoben sich von ihren Plätzen und honorierten die Leistungen der Mitwirkenden, zu denen neben den Akteuren auf der Bühne auch ein Projektorchester gehörte, das vor der Bühne platziert war. Die Musikinterpretationen läuteten immer wieder eine spannende Inszenierung ein und sorgten für ein vielschichtiges Klangbild. Die Legende spielte in England im 6. Jahrhundert, dementsprechend gekleidet waren auch die Darsteller. Das Publikum erlebte, wie Artus mit seinem Schicksal hadert, letztendlich aber an seiner Aufgabe wächst und nach der Krone greift. Das Stück passt gut in die heutige Zeit, denn schon damals wünschte sich Artus: „Lasst mich ruhen. Wann wird der Krieg endlich enden?“ und „Unser größter Sieg wird der Frieden sein.“