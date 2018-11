später lesen Ohrwärmer in der Illipse Mundmukke präsentiert echte „Ohrwärmer“ Teilen

Die mehrfach ausgezeichnete Mundmukke aus Berlin gastiert am Freitag, 30. November, um 19.30 Uhr in der Illipse Illingen. Wenn’s draußen friert und das Grau in Grau beginnt, einem die Sinne zu vernebeln, dann sind „Ohrwärmer“ genau das Richtige.