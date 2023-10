Mundartbühne Illingen Neurosige Zeiten in der Illipse

„Theater ist eine Kunst des Augenblicks. Wenn das Bühnenlicht nach einer Vorstellung erlischt, dann ist etwas Unwiederholbares zu Ende gegangen. Am nächsten Abend sehen wir vielleicht dieselbe Geschichte, aber alle haben sich und alles hat sich verändert“, so die Beschreibung der Mundartbühne über ihre individuelle Kunst. Am Samstag, 14. Oktober, 20 Uhr, und Sonntag 15. Oktober, 19 Uhr, gewähren sie in der Illipse wieder Kostproben ihrer Theaterkunst.