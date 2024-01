Fimabend am 27. Januar 2024 Saubermacher waren in Illingen unterwegs

Illingen · (bd) Arno Meyer ist täglich bei Wind und Wetter unterwegs, um das einzusammeln, was andere arglos in die Landschaft werfen. Enttäuschend war, dass sich an seiner Müllsammelrunde, zu der er am Neujahrstag eingeladen hatte, niemand beteiligte.

04.01.2024 , 17:54 Uhr

Clean up Foto: Arno Meyer Foto: Arno Meyer