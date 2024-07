Mittelaltermarkt in illingen Der Mittelaltermarkt zu Illingen ist zurück

Andreas der erste von Hübgen (Bürgermeister von Illingen) bittet an diesem Wochenende, 20. und 21. Juli, mit den Gutsherren von Alt (Thomas und Frank Alt), Mario dem Stattlichen (Mario Voivoda) und Bruder Benedikt (Benjamin Kiehn) zum Mittelaltermarkt zu Illingen. Mehr als 40 Aussteller, Händler und Marketender, tanzende Weiber und Knaben, Gaukler, Schwertkämpfer, Bogenschützen, Barden, Musikanten, Märchenerzähler sind ihrem Ruf gefolgt und verzaubern den Burgplatz und alle Anlagen rund um die Burg Kerpen in ein mittelalterliches Spektakulum. Spielleute und Barden aus ganz Deutschland reisen an um den Markt zu unterstützen. Einige Szenegrößen, wie Shabanna Atesh, Anima Serpentis, Gaukler Floculus, Die Notnägel werden ergänzt und abgerundet durch neue Gäste auf dem Markt, wie beispielsweise den Musiker*innen von Schabernack oder Mirarus dem Barden. Das Burghotel wartet auf mit speziellen Speisen auf. Auch wird es wieder eine Feuershow geben. Diese steuern die Hexen der Anima Serpentis bei – eine Premiere auf dem Burgplatz. Der Schwebende Balken, der Narrentjost und die Truhe der Wahrheit stehen auch wieder zum allgemeinen Lustgewinn bereit. Selbstverständlich ist wieder der Falkner Rino zu Gast.