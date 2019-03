später lesen DRK Hüttigweiler DRK lädt zur Versammlung ein Teilen

() Der DRK-Ortsverein Hüttigweiler-Hirzweiler lädt zur Mitgliederversammlung am Donnerstag, 28. März, 20 Uhr, in die DRK-Begegnungsstätte. Es stehen Neuwahlen des Vorstandes an. Anträge sind bis 24. März an den Ortsvereinsvorsitzenden einzureichen. Von Benno Weiskircher