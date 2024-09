TKN informiert Mit dem Landrat über den Bärenbachweg

Die Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen (TKN) lädt für Sonntag, 29. September, zur zweiten Landratswanderung des Jahres auf dem Bärenbachweg zwischen Uchtelfangen und Wustweiler ein. Die geführte Wanderung mit einer Länge von zirka 8,5 Kilometer startet um 10 Uhr am Freibad „Sonnenborn“ in Uchtelfangen. Der Weg führt durch die abwechslungsreiche Hügellandschaft des Illtaler Landes vorbei an Streuobstwiesen und Feldern sowie durch lichte Laub- und Mischwälder und die Ortschaften Uchtelfangen und Wustweiler. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden von Wanderwegepate Olaf Wagner sowie von Mitgliedern des Illtaler Land begleitet, die viel Interessantes und Wissenswertes über den Weg und seine Umgebung zu berichten haben, wie es heißt. Die Wanderung endet gegen 13.30 Uhr.