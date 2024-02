Mit Klarinettist Helmut Eisel und Chor Con Anima Illinger setzen Zeichen für Weltoffenenheit

Nun auch in Illingen. Gut 300 Menschen versammelten sich am Freitag trotz Regen zu einer stillen Mahnwache vor dem alten Torbogen am Gedenkort jüdische Synagoge im Burgweg. Aufgerufen hatten die im Gemeinderat vertretenen politischen Parteien und die Kirchengemeinden. „Nie wieder ist jetzt“ und „Illingen steht zusammen für Weltoffenheit und Toleranz – gegen Extremismus und Antisemitismus“ lautete das Motto.