Stobbeclub Illingen : 600 Kilo Birnen wurden zu Laxem verarbeitet

Illingen Der Stobbeclub Illingen pflegt mit seiner Gemeinschaftsaktion auch eine alte Tradition.

Herbstzeit ist die Zeit, in der jedes Jahr immer wieder der Stobbeclub in einer Gemeinschaftsaktion mit vielen freiwilligen Helfern aus den Bevölkerungsreihen den süßen Gaumenschmaus Birnenlaxem zubereitet. 600 Kilogramm Birnen wurden in Altendorf bei Bonn von dem Präsidenten Wolfgang Bauer und dem Vize Thomas Steinmetz abgeholt. Viele fleißige Hände, alle bewaffnet mit Messern und Schüsseln von zuhause, entkernten und viertelten im Vereinslokal Gasthaus Kersche die Birnen und hatten dabei offensichtlich viel Spaß.

In der Nacht gegen 1 Uhr wurde dann das Feuer vor dem Biergarten des Gasthauses unter drei Kesseln entzündet. Danach waren 30 fleißige Hände gefragt, die über einen Zeitraum von zirka zwölf Stunden in drei Schichten mit riesigen Holzrührwerken immer wieder rühren mussten, damit nichts anbrennt. Gegen Mittag war es dann soweit. Der Birnenlaxem hatte die richtige Konsistenz und wurde in Gläser abgefüllt. Mehr als 400 Gläser war die Ausbeute. „E Boll voll Laxem“ wurde im Anschluss an die Liebhaber dieses Brotaufstriches verkauft, während andere freiwillige Helfer damit beschäftigt waren, die klebrigen Kessel und die Rührwerkzeuge zu säubern, um für die nächste Aktion im nächsten Herbst wieder gewappnet zu sein. Der Erlös spendet der Stobbeclub – wie bereits in den vergangenen Jahren – an gemeinnützige Einrichtungen.