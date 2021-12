Landfrauen-Tipps : Weihnachtsmenü der Kreisvorsitzenden der Landfrauen

Eine festlich gedeckte Tafel gehört auch dazu. Foto: mierendorf

Kreis Neunkirchen Lieber was Schlichtes oder ein Drei-Gänge-Menü? Wir haben nachgehört, wie es die Landfrauen des Kreises Neunkirchen mit dem Weihnachtsessen erhalten. Und leckere Rezepte und Tipps bekommen.

Da läuft einem beim Lesen schon das Wasser im Mund zusammen. Am liebsten möchte man gleich loslegen mit dem Kochen. Hindert einen ja auch niemand dran, dann hat man fürs eigentliche Festmahl schon mal geübt. Darum nämlich ging es. Die SZ wollte von der Kreisvorsitzenden der Landfrauen, Anja Groß, gerne wissen: Wie halten es die Landfrauen denn mit dem Essen an Heiligabend und Weihnachten? Groß hat sich für uns unter den Damen umgehört und festgestellt. „Ein traditionelles Essen zu Weihnachten konnte ich bei keinem ausmachen. Es reicht von Lachs über Würstchen mit Kartoffelsalat, Raclette und Pastete bis Ragout“, sagt sie. Groß erinnert sich daran, dass es zu Hause früher bei ihren Eltern auch meistens Pastete mit Ragout gab am Heiligen Abend. Sie selbst hat das jahrelang anders gemacht. Alle kamen an Heiligabend zu ihr und sie hat dann ein richtiges Menü gekocht. In den letzten Jahren hat sich die Familie verkleinert. „Da hatten wir letztes Jahr an Heiligabend auch Pastete“, hat Groß quasi die elterliche Tradition übernommen. Dieses Jahr gibt es aber Paella, verrät sie.

Das bedeutet allerdings nicht, dass das Thema „Weihnachtsmenü“ sich im Hause Groß erledigt hätte. Keineswegs. Das hat sich nur verschoben auf den ersten Weihnachtstag. Die Rezepte für ihr leckeres Menü gibt sie an die SZ-Leser weiter – inklusive einer Variante für die schnellere Küche. Die Reste, so sagt Groß, kann man ein paar Tage im Kühlschrank aufheben und in der darauf folgenden Woche essen. Im vergangenen Jahr habe sie Rehbraten gemacht und deutlich zu viel übrig gehabt. Den hat sie dann kurzerhand eingefroren und hatte an Ostern – mit frischen Beilagen dazu – schnell gekocht. Für alle, die nachkochen wollen, noch ein Tipp beziehungsweise Hinweis: Die Weißwein-Käsesuppe lässt sich gut vorbereiten und später erwärmen. Die Nachspeise Spekulatius-Parfait muss zwölf Stunden kühlen, die rote Inge vier. Auf geht’s: Guten Appetit!

Das Weihnachtsmenü

1. Vorspeise: Weißwein-Käsesuppe (4 Personen)

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

150 g Champignons

30 g Butter

1 EL Mehl

1/2 l Gemüsebrühe

200 ml Sahne

1/4 l Weißwein

200 g Sahne-Schmelzkäse

Salz, Pfeffer, Muskat

Zwiebel und Knoblauch schälen und fein würfeln, Champignons putzen und in Scheiben schneiden (evt. einige als Garnitur zurückhalten). Butter erhitzen und alles darin andünsten. Mit Mehl bestäuben und kurz unterrühren. Dann die Gemüsebrühe unter Rühren angießen, zum Kochen bringen und gelegentlich umrühren, ca. 15 Minuten köcheln lassen. Wein und Käse zugeben, nochmal kurz aufkochen, mit Salz, Pfeffer, Muskat abschmecken. Lässt sich gut vorbereiten und später erwärmen.

2. Vorspeise: Gefüllte Champignons (4-6 Personen)/ auch als vegetarische Hauptspeise mit Beilagen möglich

16 große Champigons

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 EL Butter

250 g Frischkäse mit Kräutern

2 Eigelb

1 Bund Petersilie

Salz, Pfeffer

Zwiebel und Knoblauch schälen und fein würfeln, Champignons putzen, Stiele herausdrehen, Pilzköpfe aushöhlen. Pilzfleisch, Stiele fein hacken. Zwiebel in Butter andünsten, Pilzfleisch dazugeben und dünsten, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Abkühlen lassen. Frischkäse und Eigelb verrühren, Petersilie fein hacken, Koblauch und Petersilie zufügen, würzen, mit der Pilzmasse mischen. Pilzköpfe mit der Käsemasse füllen, in eine gefettete feuerfeste Form geben und im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad etwa 25 Minuten backen.

Hauptspeise: Reh- oder Wildschweinmedaillons (4 Personen)

600 g ausgelöster Rehrücken oder Wildschwein

Butterschmalz

Salz, Pfeffer

1-2 Zweige Rosmarin

2 mittelgroße Zwiebeln

150 g Dürrfleisch

Das Fleisch in Medaillons schneiden, in Butterschmalz anbraten, danach mit Salz und Pfeffer würzen. Die Zwiebel schälen und klein würfeln. Zwiebelwürfel mit den Rosmarinzweigen und den Dürrfleischwürfeln in der Pfanne zum Fleisch geben. Das Fleisch unter mehrmaligem Wenden etwa 15 bis 20 Minuten braten. Innen sollen die Medaillons zartrosa sein. Das Fleisch mit der Zwiebel-Dürrfleischmischung anrichten.

Beilagen dazu: Nudeln, Rösti, Salat oder winterliches Gemüse

Schnelle Hauptspeise: Hähnchenbrust in Honig-Senfsoße (4 Personen)

4 Hähnchenbrustfilets

3 EL Hönig

3 EL grober Senf

400 ml Sahne

Salz, Pfeffer, Paprika

Hahnchenbrust kurz anbraten, Honig und Senf dazugeben, 5 Minuten weiterbraten. Sahne dazugeben, mit Salz, Pfeffer, Paprika würzen. Köcheln lassen, bis die Filets gar sind.

Beilagen dazu: Reis, Nudeln und Salat

Nachtisch: Spekulatius-Parfait mit Nüssen (10 Stücke)

250 g gehackte Walnüsse

180 g Zucker

300 ml Sahne

2 Eier

1/4 TL Salz

1 Päckchen Vanillezucker

180 g Spekulatius-Kekse

Nüsse mit 120 g Zucker in einer beschichteten Pfanne karamellisieren. Auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben und abkühlen lassen. Eine Kastenform mit Frischhaltefolie auskleiden. Sahne steif schlagen, Eier trennen, Eiweiß mit Salz steif schlagen. Eigelb, 60 g Zucker und Vanillezucker weißschaumig schlagen. Den Eischnee, dann Schlagsahne unterheben. Die abgekühlten Walnüsse fein hacken, 100 g davon beiseitestellen. Rest unter die Parfait-Masse heben. 1/4 davon in die Kastenform geben und glatt streichen. 1/3 der Spekulatiuskekse darauf verteilen. Dann abwechselnd Parfait-Masse und Kekse schichten. Anschließend das Parfait mit Frischhaltefolie abdecken und mindestens zwölf Stunden frosten. Danach stürzen und die Folie abziehen. Mit den beiseite gestellten Nüssen dekorieren.

Schneller Nachtisch: Das Geheimnis der roten Inge

150 g Baiser (Schaumgebäck)

600 g TK Himbeeren

600 ml Sahne

2 cl Himbeergeist