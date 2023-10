In den Ideen ihrer Schüler wird sie bleiben Über 1000 Schüler – Nun schließt die Kunstschule Illingen nach 32 Jahren

Eigentlich soll man die Kunst nicht in Zahlen messen. Meist entsteht ein schiefes Bild. Aber eine Ausnahme sei erlaubt. Weit mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler, Kinder wie Erwachsene, durchliefen in 32 Jahren das Atelierhaus Kunst und Kultur von Marliese Jung-Dörr an der Stephanskirche in Illingen. Mehr als ein Dutzend Großprojekte hat Jung-Dörr mit ihren Schülerinnen und Schülern realisiert, ungezählte Ausstellungen mit Werken der Nachwuchskünstler organisiert.