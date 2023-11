Lebenshilfe Neunkirchen Bunte Bilder zieren bald den Hirzbachhof

„Wegen der engen Straße, die am Hirzbachhof vorbeiführt, wäre es zu aufwändig gewesen, ein Gerüst aufzubauen“, erläutert Sonja Alt. Aus diesem Grund habe man sich dafür entschieden, die Kunstwerke auf Plexiglas zu malen. So werden sie dann später an der Fassade aufgehängt. Zwei der insgesamt vier Plexiglas-Scheiben werden von Bewohnerinnen und Bewohnern des Hirzbachhofes gemeinsam mit anderen Kindern gestaltet, die übrigen beiden von Malgruppen aus der Galerie Farbtupfer. „Jeder macht das, was er kann“, erläutert Kunsttherapeutin Margit Bauer, die das Projekt künstlerisch begleitet und auch Malgruppen in der Galerie Farbtupfer leitet.