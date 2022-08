Kunstmarkt in Illingen : Kunst- und Genuss-Markt im Burgpark

Illingen 50 Stände und viele Angebote erwarten die Besucher am 28. August in Illingen

Schlendern und Schlemmen sowie geselliges Beisammensein werden hier großgeschrieben, beim Kunst-Genuss-Markt in Illingen am Sonntag, 28. August, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr im Burgpark in Illingen. Der Markt bietet neben regionalen Feinkostprodukten auch eine Auswahl an Händlern und Händlerinnen, die ihre handgemachten Kunstwerke präsentieren und anbieten, teilt das Kulturamt Illingen mit.