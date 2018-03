später lesen Kurse für Kinder Kreativkurse in den Osterferien Teilen

(red) Die VHS Illingen bietet auch während der Osterferien wieder verschiedene Kurse für Kinder und Jugendliche an. Am 28. und 29. März, jeweils von 14 bis 17 Uhr, findet in Zusammenarbeit mit der Malschule „Kunst für Kids“ ein Ferienmalworkshop für Kinder ab sechs Jahren in Illingen, Galgenbergstraße 19, statt. Die Kinder experimentieren mit verschiedenen Techniken, der Fantasie wird komplett freien Lauf gelassen und jede Bildidee kann verwirklicht werden. Die Kursgebühr beträgt 30 Euro und beinhaltet alle benötigten Materialien.