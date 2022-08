Kapellenfest in Illingen : Kräuterweihe an der Bergkapelle Illingen

Pastor Dietmar Bell segnete die mitgebrachten Kräuter bei der Heiligen Messe an Mariä Himmelfahrt. Foto: Boewen-Dörr

Illingen Seit etwa dem 10. Jahrhundert wird der volkstümliche Brauch der Kräuterweihe an Mariä Himmelfahrt in der römisch-katholischen Kirche gefeiert. Diese Tradition wird schon seit etlichen Jahren am Kapellenfest aufrechterhalten.