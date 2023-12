Hobbykunstausstellung in Illingen Kreative Unikate aus eigener Herstellung

Nicht nur Kunst in allen Variationen, sondern auch soziale Projekte liegen der Kolpingsfamilie am Herzen, die am Wochenende zur Hobbykünstlerausstellung in die Illipse einlud. Die Eintrittsgelder in Höhe von zwei Euro verwenden sie für ein Projekt in der Dritten Welt. Die Kolpingjugend unterstützt ebenfalls das Projekt.