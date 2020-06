Gemeinderat Illingen : Sieben Baugrundstücke für Hansenstraße

Das neue Gerätehaus des Löschbezirks Bergweiler-Sotzweiler wollen die Illinger noch besichtigen und Informationen einholen. Foto: Christian Schröder

Hüttigweiler/Illingen Ferienausschuss hat ein kleines Baugebiet für Illingen beschlossen. Thema zwei: Feuerwehrgerätehaus.

Illingen bekommt ein neues kleines Baugebiet. Es liegt im Wohngebiet Im Fahren und schließt an die Hansenstraße an. Der Haupt- und Personalausschuss als Ferienausschuss tagte im Kultursaal und beschäftigte sich mit der Planung und Erschließung dieses Neubaugebietes im Ortsteil Illingen. Bauamtsleiter Thorsten Feiß informierte, dass die bereits existierende Sackgasse Hansenstraße um weitere sieben Baugründstücke verlängert wird. Insgesamt gehen 4600 Quadratmeter Grundstück in die Vermarktung. Vorgesehen ist eine fußläufige Verbindung zur Ritterstraße; die Ratsmitglieder favorisierten hier einen geschotterten Weg anstatt eines Ausbaus mit Verbundsteinen. Die Straße, die zu den neuen Grundstücken führt, wird voraussichtlich mit Verbundsteinen ausgebaut; der bereits bestehende Straßenausbau in der Hansenstraße bleibt unverändert.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt beschäftigte sich das Gremium mit dem Raumprogramm für das neue Feuerwehrgerätehaus Illingen. Hier sind die Ratsmitglieder noch in der Findungsphase, weil das Anforderungsprofil noch nicht genau definiert ist. Die Ratsmitglieder besichtigten bereits ein Feuerwehrgerätehaus in Heusweiler, zwei weitere Besichtigungstermine stehen allerdings noch bei anderen Feuerwehrgerätehäusern aus. Deshalb waren sich alle im Rat vertretenen Fraktionen einig, sich erst nach den weiteren Besichtigungsterminen auf ein Raumprogramm festzulegen. Der Vertreter der AfD, Peter Walter Müller, der als beratende Stimme dem Gremium angehört, warb für Inklusion und den Einbau einer Behindertentoilette und eines Aufzuges, was auch der Verwaltungschef, Bürgermeister Armin König, befürwortete. Alfons Vogtel, Fraktionssprecher der CDU, wünschte eine Beteiligung der Feuerwehr in der gesamten Findungsphase, „was aber nicht heißt, dass wir die Vorstellung der Feuerwehr eins zu eins umsetzen“, sagte er. Hans-Peter Metzinger (Bündnis 90 – Die Grünen) appellierte, dass sich der Gemeinderat oder das zuständige Gremium „auf die inhaltliche Gestaltung beschränken sollte“.

Die Einrichtung eines Schulungsraums für die Jugend stieß auf großes Interesse. Er soll so geplant werden, dass er mit dem Schulungsraum für die Aktiven verbunden werden kann – etwa durch Schiebe-Elemente. Der SPD-Fraktionssprecher, Guido Jost, begrüßte, dass das Raumprogramm noch nicht abschließend beschlossen wird. „Wir haben noch zwei Besichtigungen von anderen Feuerwehrgerätehäusern vor uns. Weiter liegt uns noch kein Ergebnis der Brandschutzkommission vor.“ Alle nahmen zustimmend zur Kenntnis, was die Feuerwehr vorgelegt hat und wollen nach weiteren Besichtigungen das Raumprogramm aufstellen. Jost teilte noch mit, dass man bei dem Besichtigungstermin in Bergweiler anfragen sollte, welche Töpfe noch neben den Zuschüssen durch das Innenministerium angezapft werden können. Laut seiner Information hätte Bergweiler weitere Finanzspritzen erhalten.

Anlass zu grundsätzlichen Diskussionen gaben Informationen zum Zweckverband Elektronische Verwaltung für Saarländische Kommungen (eGo-Saar), der sich bei der Gründung 2004 auf eine Unterstützung der kommunalen IT-Arbeit konzentrierte. Er sollte kommunale Projekte fachlich und organisatorisch unterstützen und so Synergien fördern. „Ein solcher Zweckverband sollte sich auch vorrangig um die Grundlagen der Zusammenarbeit, zum Beispiel der Schaffung von Schnittstellen kümmern“, so Bürgermeister König.