Kirchenkeis Saar-Ost : Lebendige Partnerschaft seit 35 Jahren

Der Kirchenkreis Saar-Ost pflegt seit 35 Jahren eine Partnerschaft mit Ruanda. Persönliche Kontakte und gemeinsame Projekte wurden im Lauf der Jahre aufgebaut. Dazu gehört auch ein Schulpatenschafts-Programm.

„Diese persönlichen Beziehungen erfüllen unsere Partnerschaft mit Lebendigkeit. „Zu unserem Leidwesen wurden diese Begegnungen in der Zeit vor und während des Genozides im Jahr 1994 und auch noch danach aus Sicherheitsgründen unmöglich“, so Rüdiger Burkart, Vorsitzender des Partnerschaftsausschusses.

Im Jahr 1994 ereignete sich in dem ostafrikanischen Land ein Genozid, der in einem Zeitraum von drei Monaten mehr als 800 000 Opfer forderte. Eine dreiköpfige Delegation des Kirchenkreises (Tilman Goedeking, Klaus Heinz und Fritz Werner), die zum Jahreswechsel 1996/1997 Ruanda bereiste, berichtete voller Entsetzen von den im ganzen Land vorzufindenden Genozid-Gedenkstätten mit Massengräbern und einer zerstörten Infrastruktur; die Besucher waren aber auch erschrocken über die Unzahl von jugendlichen Waisen aller Altersgruppen, die auf der Straße lebten - 7000 Kinder sollen auf der Straße gelebt haben. Darüber hinaus lebten elternlose Kinder in Kinderfamilien, in denen die Ältesten die Verantwortung übernahmen. Laut Unicef bestanden in Ruanda 40 000 solcher Kinderhaushalte mit 100 000 Minderjährigen.

Eine große Anzahl der Jugendlichen schaffte einen Abschluss der mittleren Reife oder sogar einen Abschluss, der mit unserem Abitur vergleichbar ist. Viele von ihnen besuchten im Anschluss eine Universität. Mit viel Disziplin und Motivation haben sie die angebotene Hilfe zur Selbsthilfe genutzt, sagt Rüdiger Burkart: „Bei unseren letzten Besuchen in Butare konnten wir feststellen, dass zwischenzeitlich viele ehemalige PAFO-Schülerinnen und -Schüler bereits ihre Hochschulstudien beendet haben und in qualitativ hochwertigen Berufen tätig sind (in Schulen, Kirche, Verwaltung, freie Wirtschaft pp.). Daneben hat auch eine ganze Reihe von Jugendlichen eine handwerkliche Berufsausbildung absolviert und ist daher in der Lage, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.“ Den Sponsorinnen und Sponsoren, die diese Chancen ermöglicht haben, könne nicht genügend gedankt werden. Tausenden von Jugendlichen, die chancenlos waren, wurde so die Möglichkeit eröffnet, ihr Leben in Selbstständigkeit zu führen.