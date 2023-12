Kindertheater in Illingen Moglis Abenteuer im Dschungel

Aber nun werde bereits in der Illipse geprobt. Denn der Auftritt naht. Insgesamt 14 Kinder werden erstmalig eine Aufführung ohne Unterstützung von erwachsenen Theaterspielern haben, darunter drei Debütanten. Alle freuten sich auf ihren Auftritt. „Sie kommen aber auch sehr gerne in die Proben. Sie lernen hier in der Gruppe, sich einzufügen, sich anzupassen und sich aber auch als Solodarsteller zu präsentieren. Bei dem großen Auftritt werden sie sicherlich das berühmte Lampenfieber verspüren. Aber das gehört dazu.“ Auf der Bühne sei das alles verflogen: „Sie spielen, zeigen, was sie erarbeitet haben und sind stolz auf ihre Leistung:“