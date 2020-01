Kinderparlament : Die Kinderfaasend ist geplant

Das Kinderparlament Hirzweiler-Welschbach hat in seiner Sitzung die Durchführung der Kinderfaasend beraten. An Fastnachtsamstag, 22. Februar, wird ab 14 Uhr in der Welschbachhalle gefeiert. Das Hüttigweiler Prinzenpaar und der Präsident der Eicherte kommen.