Kinderbuchautorin zu Gast in Illingen Was Flüchtlingskinder erleben

Ihr Werk „My Daddy Tells My . . .“ setzt sich für Standards für Multikulturalismus, Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion ein, die von der National Association for the Education of Young Children, einer angesehenen, führenden Organisation für frühkindliche Bildung, festgelegt wurden. „Dieses Buch hat viele Dynamiken, aber der Eckpfeiler dieses Buches ist es, Familien zusammenzubringen. ‘My Daddy Tells My . . .’ (Mein Papa erzählt mir...) würdigt Väter, die ihr Wohlergehen für das Wohlergehen ihrer Kinder und ihrer Familie opfern“, teilte die Autorin des Werkes mit, das in der englischen Ausgabe über ihre Website gekauft werden kann.