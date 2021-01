Illingen : Unbekannte klauen zehn Kennzeichen

Illingen Polizei Neunkirchen bittet um Hinweise.

(red) Kennzeichendiebe waren in Illingen unterwegs. Am Sonntag, 3. Januar, in der Zeit zwischen 11 Uhr und 19 Uhr, haben Unbekannte die Nummersschilder an fünf Pkw eines Pflegedienstes in der Rathausstraße abmontiert und gestohlen. Wie die Polizei weiter berichtet, wurden jeweils das vordere und hintere Kennzeichen mitgenommen. Die Polizei spricht von ersten Hinweisen, die sie bereits bekommen hat, bittet aber um weitere Beobachtungen.