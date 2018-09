später lesen Obst- und Gartenbauverein Hüttigweiler Bei den Gartenbauern beginnt die Keltersaison Teilen

Twittern







Die Keltersaison des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) beginnt an der Kelteranlage in der Neunkircher Straße/Ecke Jabobstraße am Mittwoch, 12. September, um 17 Uhr. Die Keltermannschaft ist bestrebt, ein hochwertiges Produkt zu erzeugen. Von Heinz Bier