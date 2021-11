Konzert : Die Wasserfuhr-Brüder und Jörg Brinkmann jazzen in der IIlipse

Julian und Roman Wasserfuhr feat. Jörg Brinkmann spielen diesmal unter dem Motto: „Relaxin‘ in Irland“ Foto: Nikolas Müller

Illingen Julian und Roman Wasserfuhr kommen am Mittwoch, 1. Dezember, gemeinsam mit dem Cellisten Jörg Brinkmann zum Konzert „Relaxin’ In Ireland“ in die Illipse/Illingen. Beginn 19:30 Uhr; es gilt die 2Gplus-Regelung

Roman Wasserfuhr war 2014 Artist in Residence der Ilinger Jazzlounge, seitdem sind er und sein Bruder Julian in wechselnden Projekten gern gesehene Gäste in Illingen. Der transparente Sound des Trios mit dem Cellisten Jörg Brinkmann fügt dem ohnehin zarten Spiel der beiden Brüder eine neue Dimension weit geschwungener Melodiebögen hinzu.

Schon als Teenager galt Julian Wasserfuhr als größtes deutsches Ausnahmetalent an der Trompete seit Till Brönner. Zusammen mit seinem Bruder Roman am Klavier bildet er ein unzertrennliches Paar. Ihre (Seelen-)Verwandtschaft kommt dem gemeinsamen Spiel zugute. Die Vertrautheit der Brüder verleiht der Musik einen entspannten und unangestrengten Charakter. Nach ihrem Debüt „Remember Chet“, das die beiden als Teenager aufgenommen haben, starten sie in der deutschen Jazzlandschaft durch. Bald schon spielen sie mit Größen wie Nils Landgren, Lars Danielsson oder Wolfgang Haffner zusammen und finden zugleich immer mehr zu einem eigenen, charakteristischen, melodisch-atmosphärischen „Wasserfuhr-Sound“.

„Relaxin‘ in Ireland“ ist der ganz persönliche, in Noten umgesetzte Blick der Wasserfuhrs auf die grüne Insel im Atlantik. Es ist aber auch ein Album, das davon erzählt, was die Umgebung von West Cork mit dem Trio im Moment des musikalischen Schaffens gemacht hat. Ein weiteres Kapitel einer beeindruckenden musikalischen Karriere.