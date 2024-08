Burg-Open-Air in Illingen Geile Zeit mit den Bands Juli und Söhne Mannheims

„Dieses Lied ist nur für dich, Illingen. Schön, wenn es Euch gefällt“, singt Dominic Sanz von den Söhnen Mannheims. Es ist einer der leisen Momente der Multikulti-Gruppe, in dem nur das Piano erklingt und Sanz zusammen mit Sängerkollege Karim Amun auf der Bühne steht. Sie spendet den Zuschauern davor an diesem frühen Donnerstagabend angenehmen Schatten. Nach den Auftritten der beiden Vorbands Griezkram und Blomkwist sind die Söhne Mannheims der erste von zwei Headlinern beim Burg-Open-Air in Illingen. Nach ihnen geht es für Juli auf die Bühne. „Wir bilden uns jetzt einfach mal ein, dass ihr alle für uns da seid“, scherzt Karim Amun. Der gebürtige Heidelberger schlüpft in die Rolle des Moderators und dankt den Fans für ihr Kommen. Ihretwegen hätten Künstler im Mittelstand – so ordnet er die Söhne Mannheims ein – eine Zukunft.