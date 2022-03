Theater in Illingen : Endlich wieder Bühnenluft schnuppern

Theater in Illingen

Illingen Der Chor Ill Coretto präsentierte sein Familienmusical „Juhu, Schneewittchen lebt!“.

„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“, das ist eine Frage aus dem Gebrüder-Grimm-Märchen Schneewittchen, die eigentlich jedes Kind kennt und beantworten könnte, aber auch eine Frage, die sich die Stiefmutter von Schneewittchen am Königshof immer wieder stellt. Bei der Inszenierung dieses Klassikers als Musical kam die Antwort nicht von dem großen Bühnenspiegel, sondern vom Chor Ill Coretto, der von Mirijam Franke und Adelheid Recktenwald dirigiert wurde. Schauplatz war die Illipse, der Titel: „Juhu, Schneewittchen lebt“.

Natürlich ging es um die musikalische Aufführung des Märchens. Es ging aber auch um die ersten Auftritte nach der Pandemie, in der die Chöre ausgebremst wurden. Selbst jetzt bei den aktuellen Proben gab es krankheitsbedingte Ausfälle, damit verbunden Quarantänemaßnahmen, die immer wieder das Organisationstalent der beiden Dirigentinnen forderten.

Aber alle waren mit viel Herzblut dabei, um endlich wieder spielen zu dürfen. Mirijam Franke brachte es auf den Punkt: „Wir sind bekannt für kreative Ideen und originelle Wege. Sagte man vor unserem letzten Musical ‘Arielle’, 2020, dem Singen noch nach, dass es so unglaublich positive Auswirkungen auf uns Menschen, unser Immunsystem und unser gesellschaftliches Zusammensein hat, wurde es plötzlich zum gefährlichsten Hobby der Welt. Heute stehen hier 50 glückliche Minis, Kids und Teens auf der Bühne, die gemeinsam sagen können: Juhu, Schneewittchen lebt – und wir tun es auch noch!“

Davon konnten sich die Fans bei gleich zwei Vorführungen am Sonntag überzeugen. Seit zwei Jahren probte der Chor unter erschwerten Bedingungen. Jetzt war alles perfekt: gute Musik, schöne Bilder, talentierte Theaterspielerinnen und ebensolche Theaterspieler, und natürlich ein schönes Happyend. Zwischen drei und 18 Jahren sind die Darsteller alt. Fast alle Rollen waren doppelt besetzt, so dass bei der Aufführung morgens andere Kinder und Jugendliche als mittags spielen konnten. Die Kinder selbst hatten es in der Hand, ob sie eine Rolle spielen wollten.