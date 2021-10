Aggressive Jugendliche im Burgpark : Polizei ist auf Zeugensuche nach Rangelei in Illingen

Polizei ist auf Zeugensuche nach Rangelei in Illingen

Illingen In Illingen sind Jugendliche aneinander geraten und handgreiflich geworden.

Auf dem Parkplatz im Burgpark in Illingen sind am Donnerstag, 7. Oktober, gegen 15 Uhr, drei Jugendliche aneinander geraten und wurden handgreiflich. In diesem Zusammenhang, um den genauen Tathergang zu ermitteln – sucht die Polizei nun nach Zeugen – unter anderem auch nach einer Dame mit Husky, circa 60 Jahre alt mit schwarzen Haaren, die sogar mit Worten eingegriffen habe.