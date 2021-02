Ortsrat Hirzweiler : Joachim Meiser zum Schiedsmann gewählt

Hirzweiler Viel zu besprechen gab es im Hirzweiler Ortsrat. Unter anderem ging es um eine Dusche von 1970.

Einstimmig wählten die Hirzweiler Ortsratsmitglieder am Montagabend Joachim Meiser zum neuen Schiedsmann für Hirzweiler. Meiser gehört als Parteiloser dem Ortsrat an und hatte sich bereit erklärt, dieses Amt zu übernehmen.

Dauerthema im Ortsrat ist der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen. Fischer teilte mit, dass seitens der Gemeinde inzwischen Anträge beim Land gestellt wurden. Gesprochen wurde über die Herrendusche in der Dorfwaldhalle, die dringend saniert werden müsste. „Es handelt sich hier um die erste Dusche, die 1970 eingebaut wurde“, sagte Fischer. Er versicherte, dass alles in die Wege geleitet wurde, die Herrendusche zu erneuern. Die Kosten wären im Wirtschaftsplan eingestellt. Die Umsetzung könne erst erfolgen, wenn der Haushalt genehmigt sei. Fischer informierte, dass seitens der Gemeinde die Einrichtung von E-Bike-Schnellladestationen an der Dorfwaldhalle in die Wege geleitet wurde.