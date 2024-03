Seit 20 Jahren gastieren internationale Jazzgrößen in der Illipse Sie lieben und sie leben den Jazz

Man vergisst die Zeit im Licht durchfluteten Wohn-Esszimmer von Elfi und Peter Kleiß in Uchtelfangen und lauscht staunend, wenn das Ehepaar die vergangenen 20 Jahre Jazz-Lounge in Illingen Revue passieren lässt. Preisträger nationaler und internationaler Jazz-Wettbewerbe wie Roman Wasserfuhr, der schwedische Posaunist und Sänger Nils Landgren, der als der erfolgreichste Jazzmusiker Europas gilt oder der deutsche Pianist Michael Wollny, der auf den großen Bühnen von Hamburg, Stuttgart oder Berlin für Furore sorgt – dies sind nur ein paar Namen von Künstlerinnen und Künstlern, die den Weg ins saarländische Illingen fanden und immer wieder finden. Weil sie sich hier wohlfühlen. In der intimen Atmosphäre des Rathaussaals, im Kulturforum Illipse, das mit einer hervorragenden Akustik und einem wunderbaren Steinwayflügel aufwartet und vor allem bei den jazzverliebten Gastgebern der Jazz-Lounge.