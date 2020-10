Doppelkonzert : Illinger Jazz-Lounge startet mit Trio

Derzeit auf Release-Tour: Das mehrfach ausgezeichnete Tingvall-Trio macht mit seinem neuen Album „Dance“ diese Woche Halt in Illingen. Foto: Elfie Kleiß

Illingen Die Herbstsaison beginnt mit einem Konzert, das wegen der Pandemie-Bestimmungen gleich zwei Mal zu hören ist.

Die Musik spielt wieder auf: Mit einem Doppelkonzert des Tingvall-Trios startet die Illinger Jazz-Lounge am Samstag, 10. Oktober, in die Herbstsaison. Das erste Konzert beginnt um 19 Uhr, das zweite dann um 21 Uhr. Durch diese Maßnahme können die Sicherheitsbestimmungen zur Vermeidung einer Corona-Infektion eingehalten werden, heißt es im Kulturamt Illingen. Aus den selben Gründen wird es auch keine Abendkasse geben. Karten können bei Ticket regional oder beim Kulturamt Illingen gebucht werden. 190 Zuschauer pro Konzert sind zugelassen, so das Kulturamt weiter.