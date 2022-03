Konzert in Illingen : „Irish Heartbeat“-Festival in der Illipse Illingen

Conor Markey spielt Irish Folk in der illipse. Foto: Emma Robinson Foto: Emma Robinson

Illingen Nicht nur in Irland, auch im Saarland feiert man den St. Patrick‘s Day. In der Illinger Illipse steigt am 2. April, 19.30 Uhr, das „Irish Heartbeat“-Festival, teilt das Kulturamt Illingen mit. Am irischen Nationalfeiertag lässt Insbesondere Irish Folk Music die Herzen der Iren höher schlagen.

Aber nicht nur die der Iren… „Irish Heartbeat“ bringt seit 33 Jahren sowohl traditionellen als auch innovative Elemente der irischen Musikszene auf Tour. Insbesondere rund um den St. Patrick’s Day steigt das Zusammengehörigkeitsgefühl der Iren und ihrer Freunde – egal wo sie sein mögen – ganz besonders stark an. Man spürt die unsichtbaren Bande, wie sie nur Kultur über den Erdball spannen kann. Zu einem authentischen St. Patrick’s Day Feeling gehört aber nicht nur tolle Musik, sondern auch eine typisch dekorierte Halle, irische Speisen und Getränke.