Situation der Kinos : Das schmeckt nach Kino

Neunkirchen/Illingen Snacks verkaufen und illuminieren, viel mehr ist im Moment nicht drin für die Kinobetreiber im Landkreis.

Was in naher Zukunft kein leichtes sein wird, schon allein der nicht vorhandenen Blockbuster wegen. „Die Produktionen der Filme ruhen“, Reißer wie der aktuelle James Bond wurden auf Oktober verschoben. Mit als erstes auf die Leinwand kommen wird wohl „Peter Hase“, passend zu Ostern. So weit möglich, wurde die Zwangspause für Instandhaltungsarbeiten genutzt, wie Robert Haas mitteilt: „In Saarlouis verfügen die Säle 2 bis 4 jetzt über eine neue Lüftung, Saal fünf wird komplett renoviert. Für weitere Investitionen haben wir beim Förderprogramm der Filmförderungsanstalt Gelder beantragt.“ Was läuft sonst so? „Aller 14 Tage verkaufen wir samstags Popcorn – nur um zu zeigen: Uns gibt’s noch.“ In Illingen wird das angenommen, an den anderen Standorten – in Lebach, Saarlouis und St. Wendel – jedoch nicht. Jetzt am Wochenende war es wieder soweit, das nächste Mal öffnet das Verkaufsbüdchen im Illinger Kino-Foyer wieder am 20. März jeweils von 16 bis 19 Uhr.