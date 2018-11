später lesen Rassekaninchen Kaninchenzüchter feiern Jubiläum Teilen

(red) Die Kreisverbände der Rassekaninchenzüchter Neunkirchen und Saarbrücken-Ost stellen gemeinsam am Samstag, 1. Dezember, von 9 Uhr bis 22 Uhr, und Sonntag, 2. Dezember, 9 Uhr bis 17 Uhr, in der Sport- und Kulturhalle in Uchtelfangen etwa 400 Tiere aus mehreren Rassen und Farbenschlägen vor.