Illinger Kulturprogramm : Von Spitzen-Jazz bis Blasorchester

Illingen Das Konzert der Lebensmusiker an diesem Samstag ist der Auftakt für das Illinger Kulturprogramm, das so manches Highlight zu bieten hat.

So ist beispielsweise Nils Landgren , Jazzmusiker der Champions-League, mittlerweile Dauergast an der Ill. Am 8. Oktober tritt er mit Joel Lyssarides in der Illipse auf. „Ein Musiker solcher Klasse ist natürlich auch Zugpferd für andere Künstler, die dadurch den Weg zu uns finden“, weiß König, der aber gleich darauf hinweist, dass die Illipse ein Ort ist, offen für jede Form der Kultur. Und das spiegelt sich im aktuellen Programm wieder, das, so hofft man in Illingen, mit den gängigen Maßnahmen stattfinden kann. „Ich bin Optimist, aber wir bleiben flexibel. Wir machen, was möglich ist, um jedes Risiko zu vermeiden“, betont König und schließt bereits aus, dass Veranstaltungen wie etwa der Neujahrsempfang oder die Fastnacht in der gewohnten Form in der Illipse stattfinden werden.

Los geht es dort am Samstag, 11. September, mit dem Konzert der Lebensmusiker. Am Mittwoch, 15. September, öffnet dann die Illinger Jazz Lounge mit dem Auftritt von Pianistin Johanna Summer ihre Türen („Das wird aufregend“). Andreas Nagel kommt gleich zweimal nach Illingen. Am Samstag, 25. September, tritt er mit seiner Band auf, die sich den „Giganten der Popmusik“ widmet. Am Samstag, 6. November, spielt Andreas Nagel die Hits von Udo Jürgens. Das Blasorchester Illingen lädt am Sonntag, 3. Oktober, zum Jahreskonzert in die Illipse, am Freitag, 22. Oktober, gastieren dort Autres Choses & Urban Culture Projekt („Ein Leckerbissen für alle Tanz-Fans“). Esther Birringer feiert am Samstag, 30. Oktober, die Veröffentlichung ihrer neuen CD in der Illipse, das Pablo Held Trio feat. Nelson Veras spielt am Samstag, 13. November, in der Jazz Lounge. Das Leben Peggy Guggenheims, die in den 60ern als enfant terrible der modernen Kunstszene galt, wird am Samstag, 20. November, in dem Vier-Akter „Woman befor a glass“ erzählt („Ein Experiment; ich hoffe, wir können das Interesse der Besucher wecken“). Teil vier der Jazz Lounge gebührt Julian & Roman Wasserfuhr feat. Jörg Brinkman, die „Relaxin’ in Ireland“ versprechen („Easy-Listening-Jazz, auf den ich mich sehr freue“). Am 22. Januar geht es weiter mit der A-Cappella-Band On Air, am 12. März kommt das Tingvall Trio nach Illingen („Die sind top in Europa und spielen auf den ganz großen Bühnen“). Am 2. April stehen Irish Heratbeat auf der Illipse-Bühne, am 22. Juni heißt es „Ziel:Los“ mit Maybebop. „Ich hoffe, dass wir spätestens dann wieder ein volles Haus haben können. Das brauchen wir auch, damit sich die Kosten tragen“, erklärt Armin König abschließen.