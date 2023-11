Impression Musicale in Illingen Jeden Tag Musik bis Sonntag

Ein gutes halbes Menschenleben, so lange gibt es am Illtalgymnasium (IGI) in Illingen schon das Schulprojekt Palca. In diesem Jahr findet die 45. Auflage des Impression Musicale statt, jene musikalische Veranstaltungsreihe, die einen großen Teil der Spenden generiert, die in die Projektländer in Afrika und Lateinamerika fließen.