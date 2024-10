Illingen Illitera-Reihe: Literarische und musikalische Freiheitsreisen

Die erste Lesung mit drei Autorinnen findet im historischen Rathaussaal am Donnerstag, 10. Oktober, 19 Uhr, statt. Eingeladen sind in den Rathaussaal drei Frauen aus unterschiedlichen literarischen Genres. Es liest die Saarlouiser Autorin Helga Koster, die in ihren Aphorismen, in ihrer Lyrik und ihren Märchen einen ganz besonderen, stärkenden und nachdenklichen Ton findet.